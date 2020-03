Pirelli accelera a Piazza Affari mentre Equita riduce stime e target

Alessandra Caparello 25 marzo 2020 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Viaggia in territorio positivo il titolo Pirelli che al momento segna un rialzo del 2,37% a 3,68 euro. Questo nonostante gli analisti di Equita Sim abbiano ridotto le stime e target -16% in basse alla nuova stima del mercato auto globale a -10% annuo.Per il 2020 Equita apporta le seguenti modifiche alle stime: vendite -5%, adj. EBIT -12% a 809 e utile netto -20% a 322mn. Come tutti i produttori di pneumatici, Pirelli – sottolinea Equita - ha un business più resiliente avendo il 75% delle vendite in AM e per questo riduciamo i volumi da +0.5 a `solo` - 4% YoY.“Confermiamo la raccomandazione neutrale perché temiamo che il price-mix possa essere esposto ad ulteriore pressione (questo è il principale motivo per cui avevamo downgradato lo scorso ottobre) e per le considerazioni fatte in merito alla visibiltà del mercato auto” concludono.