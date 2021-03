Pirelli: Intesa Sanpaolo dice ancora buy e alza target a 6 euro, "scenario 2021 sembra promettente"

Daniela La Cava 12 marzo 2021 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Pirelli finisce sotto la lente di Intesa Sanpaolo che conferma la raccomandazione d'acquisto (rating buy) ma alza il target price da 5,4 a 6 euro. "A seguito della pubblicazione dei risultati 2020, che hanno mostrato una certa velocità nel quarto trimestre 2020 e soprattutto robusti tassi di crescita e margini per pneumatici superiori ai 18", lo scenario 2021 di Pirelli sembra promettente", scrivono gli analisti della banca italiana. Partendo dalla considerazione di alcuni fattori chiave, tra i più importanti la crescita attesa a doppia cifra per pneumatici sopra i 18", un miglioramento su base annua del mix di canali, ulteriori progressi nel mix regionale e un prezzo / mix sopra il livello del 2020, "riteniamo che Pirelli sia ben impostata per soddisfare la fascia medio-alta della sua guidance 2021", aggiungono gli esperti.