Pirelli: Equita riduce target price a 7,2 euro dopo dati Michelin

Daniela La Cava 18 ottobre 2019 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Seduta tinta di rosso per Pirelli, tra i peggiori del Ftse Mib con un calo di circa il 2%. Gli analisti di Equita sim hanno confermato la raccomandazione buy sul titolo del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera, ma hanno rivisto al ribasso il target price che passa da 7,5 a 7,2 euro. In particolare, gli analisti scrivono: "alla luce dei dati di mercato del mese di settembre pubblicati da Michelin procediamo a revisione delle stime" del gruppo francese di Pirelli.Per quanto concerne i volumi 2019 di Pirelli Equita li lima dal -2% al -2,5% "limite inferiore del range della guidance". Come conseguenza, scrivono ancora da Equita, la stima del fatturato è di -1% e quella sull'utile netto adjusted è -5 per cento."Per entrambe le società - segnala ancora Equita - sarà importante verificare che gli aumenti di prezzo annunciati da tutti i principali player tra settembre ad ottobre vengano implementati senza problemi".