Piquadro: presidente Palmieri continua a investire nella sostenibilità con holding Piqubo

Redazione Finanza 3 maggio 2021 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Marco Palmieri, presidente del Gruppo Piquadro, conferma il suo impegno per l’ambiente e, nell’ambito di un’ampia strategia di controllo dell’impatto ambientale di tutte le attività, investe nella start up di Resale-as-a-Service (RaaS) Reflaunt, attraverso la sua holding Piqubo che fa investimenti in aziende quotate e non quotate, nonché appunto in start-up. E' quanto si legge in un comunicato stampa nel quale si spiega che con la soluzione tecnologica Reflaunt, che si propone come partner dei fashion brand internazionali per l’economia circolare, aziende e retailer possono offrire ai propri clienti la possibilità di rivendere, direttamente sulla loro piattaforma e-commerce, capi acquistati in passato. I capi vengono messi simultaneamente in vendita su oltre 20 marketplace in Nord America, Europa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico e Australia, raggiungendo oltre 30 milioni di persone interessate ad acquisti second hand in tutto il mondo. Si tratta di un’opportunità sia per le aziende impegnate nella sostenibilità sia per i consumatori, che possono rivendere capi, fare acquisti second-hand assolutamente sicuri e spesso fruire di vantaggi in eventuali nuovi acquisti.La formula proposta da Reflaunt è già stata adottata da diverse case di moda in tutto il mondo, brand iconici come Balenciaga, marchi internazionali come COS e importanti marketplace come Rebelle e VideDressing. La raccolta di nuovi finanziamenti, alla quale ha aderito anche Piquadro, è funzionale ai nuovi lanci – tra cui Ba&sh - fatti a inizio 2021.