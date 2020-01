Piquadro: fatturato sale a quasi 122 mln nei 9 mesi dell'esercizio 2019/2020

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 15:24

MILANO (Finanza.com)

Piquadro ha alzato il velo sui ricavi dei primi 9 mesi dell’esercizio 2019/2020. In particolare, il fatturato consolidato registrato dal gruppo attivo nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria nel periodo in esame è pari a 121,8 milioni di euro, in crescita del 13,5% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 107,3 milioni. L’aumento dei ricavi, precisa la società in una nota, è stato determinato dal consolidamento integrale dei nove mesi delle vendite della Maison Lancel (contro sette mesi relativi al semestre chiuso al 31 dicembre 2018), dall’aumento del 3,7% delle vendite a marchio Piquadro e dall’incremento del 9,2% delle vendite a marchio The Bridge.L'intonazione resta positiva per Piquadro a Piazza Affari, pur riducendo i guadagni visti nel corso della mattinata sull’onda dei positivi dati sulle vendite diffusi stamattina. In questo momento il titolo avanza di circa l'1,25% a 2,43 euro, dopo essersi spinto a toccare un massimo intraday a 2,5 euro.