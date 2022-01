Piquadro comple acquisto 20% di The Bridge, sale ora al 100%

Redazione Finanza 28 gennaio 2022 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Piquadro ha perfezionato un accordo definitivo con Il Ponte per l’esercizio dell’opzione per l’acquisizione del restante 20% del capitale sociale della controllata The Bridge, società toscana attiva nel settore della produzione e commercializzazione di borse e prodotti di pelletteria. Il closing dell’operazione è previsto sia effettuato entro il 28 febbraio 2022. Lo si apprende in una nota nella quale si precisa che il prezzo da pagarsi da parte di Piquadro per l’acquisto della residua partecipazione in The Bridge è stato convenuto nell’importo, non soggetto ad aggiustamenti o rettifiche, di 800 mila euro, peraltro già riflesso in misura preponderante nel valore della passività relativa al diritto di opzione iscritta nell’ultimo bilancio consolidato del Gruppo Piquadro per l’importo di circa 600 mila euro."Il completamento dell’acquisizione di The Bridge rappresenta la naturale evoluzione del percorso iniziato nel 2016", afferma Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro. "Continuiamo ad investire in questo iconico marchio per accrescerne l’awareness a livello internazionale e sostenerne l’espansione nei mercati esteri".