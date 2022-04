Piquadro, apertura al rialzo (+2%) dopo la trimestrale positiva: crescita a doppia cifra sul 2021

Luca Losito 13 aprile 2022 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Dopo gli ottimi numeri emersi dai dati trimestrali, il titolo di Piquadro oggi si muove in rialzo a Piazza Affari (+2,09%, 1,96€ ad azione).La società, attiva nell’ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel, ha comunicato con una nota i dati di fatturato consolidato relativi all’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022 ed in particolare i dati di fatturato consolidato relativi al quarto trimestre dell’esercizio (gennaio marzo 2022 - Q4).Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo relativo al quarto trimestre dell’esercizio (gennaio-marzo 2022) è pari a 40,0 milioni di Euro, in aumento del 27,4% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 31,4 milioni di Euro.Il fatturato consolidato registrato dal Gruppo Piquadro per l’esercizio fiscale 2021/2022 chiuso al 31 marzo 2022 è pari a 149,4 milioni di Euro, in aumento del 31,7% rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente chiuso a 113,5 milioni di Euro.