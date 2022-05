Piquadro: Francesco Giovagnoni è il nuovo Direttore Generale

simone borghi 26 maggio 2022 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Francesco Giovagnoni è il nuovo Direttore Generale del Gruppo Piquadro. Lo comunica la società che produce articoli di pelletteria con i marchi Piquadro, The Bridge e Lancel.Giovagnoni è un manager con alle spalle esperienze nel mondo luxury, in Sara Lee, Bulgari, DBApparel, Damiani e Campo Marzio.Queste le sue parole in vista della nuova avventura nel gruppo del presidente Marco Palmieri: "Questo è un momento decisivo per i nostri tre Brand (Piquadro, The Bridge e Lancel) e ci sono tutte le premesse per fare qualcosa di veramente importante, a partire dall'espansione geografica internazionale, continuando con la valorizzazione dell'heritage e del savoir-faire tutto italiano, fino all'attenzione che riponiamo su performance e sostenibilità. Sono certo che sapremo affrontare la situazione di mercato ancora incerta, superando velocemente ogni difficoltà".