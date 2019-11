Piquadro: +16,9% per ricavi nel primo semestre 2019/20, perdita per 3 mln

Daniela La Cava 21 novembre 2019 - 14:25

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Piquadro ha approvato risultati del primo semestre dell'esercizio 2019/2020 che vedono i ricavi salire del 16,9% a 77,86 milioni di euro, l'Ebitda attestarsi a 8,24 milioni mentre quello rettificato chiudere a 0,99 milioni in miglioramento di 1,2 milioni rispetto al primo semestre 2018/19. Nel semestre la società attiva nel settore della produzione e distribuzione di articoli di pelletteria ha invece registrato una perdita di 3 milioni di euro.“Nonostante il forte impatto dei costi per il rilancio della Maison Lancel, il semestre si chiude per il Gruppo Piquadro in modo decisamente positivo”, ha commentato Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato di Piquadro.