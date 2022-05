Pininfarina: valore produzione in crescita dell'8%

Alessandra Caparello 13 maggio 2022 - 11:17

MILANO (Finanza.com)

Ilvalore della produzione al 31 marzo 2022 – rispetto al dato del primo trimestre 2021 - mostra una crescita complessiva di circa l’8% realizzata soprattutto in Italia, negli Stati Uniti e in Cina, in controtendenza le attività in Germania che risultano in riduzione. Così il gruppo Pininfarina ha approvato il Resoconto intermedio di gestione del Gruppo nei primi tre mesi del 2022 da cui emerge una perdita di periodo a 1 milione di euro, rispetto ai -1,6 milioni di euro al 31 marzo 2021, mentre la Posizione Finanziaria Netta è pari a 1,7 milioni di euro, contro i 6,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021.