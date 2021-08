Pil Italia verso ritmo crescita record da anni '70 (survey Bloomberg)

Titta Ferraro 16 agosto 2021 - 14:11

MILANO (Finanza.com)

L'Italia si appresta a mettere a segno il miglior anno in termini di crescita economica dai lontani anni '70. E' quanto emerge da un survey Bloomberg. In media gli economisti interpellati segnalano per l'Italia un PIL 2021 in crescita del 5,6% rispetto ai livelli del 2020, pari a 0,6 punti percentuali rispetto al precedente sondaggio del mese scorso. Un ritmo di crescita che il Belpaese non vedeva da fine anni '70. Nel secondo trimestre il PIL italiano ha battuto le attese segnando un +2,7% a/a.A fare negli tra i maggiori paesi europei dovrebbe essere solo la Spagna con +6,2%, lo 0,3 in più rispetto al precedente survey. Più debole sarà invece la crescita della Germania, indicata a +3,2% dal +3,4% indicato in precedenza. L’intera area dell’euro dovrebbe crescere in media del 4,7% nel 2021 e del 4,4% nel 2022.