Pil: Italia esce da stagnazione, ma attenzione a dato crescita fine anno (Unc)

Daniela La Cava 31 ottobre 2019 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

"Bene, l'Italia esce formalmente dalla stagnazione. E' presto, però, per cantare vittoria e la crescita a fine anno potrebbe essere ancora nulla". A dirlo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), dopo la pubblicazione del dato sul Pil da parte dell'Istat. "Anche perché, il +0,1% congiunturale, togliendo i primi arrotondamenti, è il realtà pari a +0,0779%, con solo 335 milioni in più rispetto al secondo trimestre. Va meglio, comunque, per il dato tendenziale, +0,346%", aggiunge Dona sottolineando che "tutto dipenderà da come andrà il quarto trimestre".