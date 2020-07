Pil Italia, Prometeia: -10% nel 2020. 'Tornerà a livelli pre-COVID solo nel 2025'

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2020 - 10:13

MILANO (Finanza.com)

Prometeia prevede una contrazione del Pil italiano nel 2020 del 10,1%, con un rimbalzo del 5,9% nel 2021. Il Pil dell'Italia, secondo gli analisti di Prometeia, tornerà inoltre ai livelli pre-COVID soltanto nel 2025", ovvero tra 5 anni.Il rapporto deficit/Pil 2020 si attesterà all'11% e il debito/Pil al 159%. Lo stimolo fiscale, che Prometeia stima nell'anno in corso in circa 5 punti percentuali di Pil, non sembra tuttavia sufficiente per riavviare in modo deciso i consumi e gli investimenti, ma si sta traducendo anche in un forte aumento delle disponibilità liquide di famiglie e imprese".