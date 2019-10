Pil Italia, Istat rivede al rialzo dato del secondo trimestre a +0,1%

Laura Naka Antonelli 4 ottobre 2019 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

L'Istat ha rivisto al rialzo le stime sul Pil italiano del secondo trimestre. Corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, il prodotto interno lordo è salito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente, e sempre dello 0,1% su base annua, ovvero rispetto al secondo trimestre del 2018. Il dato sul Pil che era stato diffuso lo scorso 30 agosto aveva denotato invece una variazione congiunturale nulla e una tendenziale pari a -0,1%.Dalla nota dell'Istat emerge che il secondo trimestre del 2019 ha avuto una giornata lavorativa in più sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al secondo trimestre del 2018.La variazione acquisita per il 2019 è pari a +0,1%.