Pil Italia, Gualtieri: 'ripresa proseguirà a giugno e luglio. Su conti pubblici non esistono tensioni di cassa'

Laura Naka Antonelli 28 luglio 2020 - 14:08

MILANO (Finanza.com)

"La nostra economia ha iniziato la risalita, dai minimi di marzo-aprile". E' quanto ha detto Roberto Gualtieri, in audizione al Parlamento."Stimiamo che la ripresa proseguirà a giugno e luglio. Tuttavia nel secondo trimestre proseguirà la forte caduta del Pil, con un marcato rimbalzo nel terzo trimestre". Riguardo alle indiscrezioni stampa riportate nei giorni scorsi Gualtieri ha sottolineato che "non esistono tensioni di cassa" riguardo ai conti pubblici."Abbiamo un buon livello di accesso ai mercati e un molto positivo andamento delle entrate tributarie. Il tema non esiste".