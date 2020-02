Pil Italia, Gentiloni: 'trend sarà molto condizionato da coronavirus, limitare diffusione panico'

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2020 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

"L'economia italiana, che ha avuto un brutto quarto trimestre del 2019, avrà i suoi andamenti molto condizionati dall'evoluzione della vicenda del Coronavirus". Così il commissario agli Affari economici Ue, l'ex premier Paolo Gentiloni.L'impatto sull'economia è "un motivo in più per associare alla priorità assoluta della protezione della salute dei nostri concittadini anche l'impegno a limitare la diffusione di panico, che porta al blocco delle attività economiche anche quando non ritenuto necessario dalle autorità sanitarie".Gentiloni ha parlato nel corso della conferenza stampa con cui è stato presentato il rapporto sul pacchetto invernale del semestre europeo, sottolineando che la Commissione Ue indicherà ancora l'Italia tra i paesi caratterizzati da "unosquilibrio macroeconomico eccessivo, visto che il debito non scende.