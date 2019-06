Pil, Istat: nel 2018 corre il Nord-est, frena il Sud. Dati su industria e occupazione

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2019 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

Numeri molto positivi per il Nord-est, niente affatto confortanti per il Sud. Nel 2018, stando a quanto riporta l'istat, il Pil del Nord-est ha battuto la media nazionale salendo dell'1,4%, con una "dinamica particolarmente vivace del settore dell'industria in senso stretto (+3,2%). La performance è modesta nel Mezzogiorno (+0,4%), nonostante il risultato positivo delle costruzioni (+4,1%)""Nord-ovest e Centro, con incrementi dello 0,8%, hanno segnato una dinamica vicina a quella nazionale".Il Nord ha battuto il Sud anche in termini di occupazione.Misurata in termini di numero di occupati, l'occupazione è salita a livello nazionale dello 0,9%: il picco è stato testato ancora nel Nord-est (+1,1%), soprattutto nell'industria (2,3%).Nelle regioni del Mezzogiorno l'occupazione è aumentata dello 0,7%, ma con un marcato aumento nel settore dei servizi finanziari, immobiliari e professionali (+3%).Sia le regioni del Nord-ovest sia quelle del Centro hanno segnato infine una crescita dello 0,9% in linea con la media nazionale.