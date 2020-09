Pil, Gualtieri: 'in 2020 contrazione peggiore del -8%, ma non tanto. Dati occupazione positivi'

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Il Pil italiano, nel 2020, "sarà peggio del -8%, ma non tanto". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenuto alla trasmissione Agorà su Rai Tre, commenta la performance dell'economia italiana alle prese con la crisi innescata dal coronavirus-COVID-19.Nel far riferimento ai dati sull'occupazione italiana, il titolare del Tesoro ha affermato che si tratta di "dati positivi, anche quello dell'aumento della disoccupazione", in quanto dimostra che "adesso aumentano gli attivi".E' "un segnale positivo di un ripresa che stimiamo sia in corso in questo terzo trimestre", ha precisato il numero uno del MEF.