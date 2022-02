Pil Giappone +5,4% in IV trimestre, vicino a livello pre-pandemia Covid

Laura Naka Antonelli 15 febbraio 2022 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Il Pil del Giappone relativo al quarto trimestre del 2021 è cresciuto dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,4% su base annualizzata, grazie alla ripresa delle spese per consumi, sostenuta dalla fine dello stato di emergenza lanciato dalle autorità per arginare le infezioni da Covid.Il dato è stato lievemente inferiore all'espansione del 5,5% stimata dagli economisti intervistati dall'agenzia Kyodo News.Le spese per consumi sono cresciute per la prima volta in due trimestri, salendo del 2,7%, con i consumatori che sono tornati nei ristoranti e nei bar, e anche a viaggiare, dopo la fine dello stato di emergenza, lo scorso 1° ottobre."Su base reale il Pil è tornato quasi al livello precedente la pandemia", ha commentato il ministro della ripresa economica Daishiro Yamagiwa, nel corso della conferenza stampa indetta per commentare il dato.Il valore annualizzato del Pil del Giappone del periodo compreso tra ottobre e dicembre si è attestato di fatto a 541,39 trilioni di yen (equivalente di $4,7 trilioni), rispetto ai 542,24 trilioni di yen dello stesso trimestre del 2019.