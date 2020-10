Pil Day 30 ottobre, Istat anticipa orario pubblicazione stima preliminare 3° trimestre

Titta Ferraro 27 ottobre 2020 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

l'Istat varia l'orario di diffusione dei dati sul PIL previsti per venerdì 30 ottobre. In una nota l'istituto di statistica rimarca che, per allineare l’ora di rilascio dei comunicati stampa di venerdì 30 ottobre con quella fissata da Eurostat per le proprie diffusioni, la pubblicazione della Stima preliminare del Pil relativa al terzo trimestre 2020, inizialmente fissata alle 12, viene anticipata alle ore 10 mentre la diffusione del comunicato stampa Occupati e disoccupati è anticipata alle 9 (anziché alle 10).C'è grande attesa per i riscontri del terzo trimestre 2020 dopo il crollo record del PIL nella prima metà dell'anno. Settimana scorsa il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha affermato che il terzo trimestre dovrebbe essersi chiuso con un rialzo del Pil italiano "superiore al 13,5%".