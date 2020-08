Pil: Castelli, "continuiamo a lavorare per sostenere economia"

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

"Questi non sono dati che rappresentano una vittoria, ma dati che ci dicono che dobbiamo continuare a lavorare, a testa bassa e con coraggio, per continuare a sostenere la colonna vertebrale della nostra economia: le piccole, medie e grandi imprese, le famiglie e i giovani". È quanto scrive, sui social, il vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, dopo i dati sul calo del Pil. "Queste sono le direttrici della prossima manovra di bilancio che abbiamo iniziato a costruire e ultimeremo nei prossimi mesi, incastrandola con il Recovery Plan, che è in corso di definizione e rappresenta la sostanza della Nadef di ottobre - prosegue -. Noi non ci fermiamo, nonostante le critiche strumentali. Ma come sappiamo, è più facile criticare che fare".