Pierrel: via libera al commercio del suo anestetico dentale a Montenegro

Alessandra Caparello 14 febbraio 2020 - 15:00

MILANO (Finanza.com)

Pierrel ha ha ottenuto in Montenegro l’autorizzazione alla commercializzazione per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base Articaina, Orabloc®. Ad ottenere il via libera per il commercio del farmaco la sua controllata Pierrel Pharma. Il provider globale di servizi perl'industria farmaceutica quotato nel segmento MTA di Borsa Italiana, si legge nella nota, ha una consolidata posizione commerciale in Nordamerica, dove nel novembre scorso ha festeggiato il record di vendite con oltre 16 milioni di tubofiale Orabloc® vendute nei primi nove mesi del 2019 (+14%),Italia e altri sette Paesi Europei, oltre che in Sudan,Taiwan ed Indonesia nel Far East.