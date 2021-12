Pierrel: via libera a registrazione Mepivacaina a Taiwan

Redazione Finanza 22 dicembre 2021 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Pierrel ha ottenuto l’approvazione della registrazione del proprio anestetico dentale a base di Mepivacaina a Taiwan. Il Gruppo Pierrel, che esporta i propri prodotti nei maggiori mercati internazionali dal Canada a Taiwan, ha in portafoglio 37 autorizzazioni al commercio e commercializza i propri anestetici dentali in 31 paesi, ha avviato da anni un processo di ampliamento del proprio portafoglio prodotti volto alla registrazione di nuove molecole di anestetico. L’anestetico dentale Pierrel a base di mepivacaina si aggiunge ad Orabloc, che è già commercializzato con successo a Taiwan da oltre 4 anni. Lo si apprende in una nota di Pierrel.