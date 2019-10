Pierrel: risultati nei primi nove mesi mostrano crescita a doppia cifra di ricavi ed Ebitda

simone borghi 16 ottobre 2019 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Pierrel e la sua unica controllata Pierrel Pharma chiudono i primi nove mesi del 2019 con ricavi consolidati pari a circa 14,9 milioni, in aumento di circa l’11% rispetto al corrispondente periodo del 2018. L’Ebitda consolidato è positivo per circa 1,9 milioni, in miglioramento di circa il 26% rispetto al 30 settembre 2018. L’Ebit del gruppo Pierrel è positivo per circa 1,1 milioni, dopo aver rilevato ammortamenti per circa 0,8 milioni, con un miglioramento di circa il 48% rispetto al corrispondente dato dei primi nove mesi dello scorso anno. Il conto economico si chiude con un utile netto consolidato pari a circa 50 migliaia, in linea con l’utile netto consolidato registrato dal gruppo.L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2019 si esprime in 6,8 milioni, in aumento di circa il 43% rispetto al 30 giugno 2019 e di circa il 46% rispetto al 31 dicembre 2018. Tale aumento è riconducibile alla riduzione delle disponibilità liquide destinate a finanziare il piano di investimenti straordinari già programmati e riflessi nel piano industriale 2019-2021.Alla luca dei risultati, il cda di Pierrel ha confermato i principali obiettivi economico-finanziari del gruppo per l’anno 2019 che prevedono ricavi lordi per circa 22,4 milioni e un Ebitda positivo per circa 3,7 milioni.