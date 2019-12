Pierrel, ricevuto ok per il commercio dell'anestetico Orabloc in Libano e Kazakhstan

Valeria Panigada 3 dicembre 2019 - 08:43

MILANO (Finanza.com)

Pierrel, provider globale di servizi per l'industria farmaceutica, ha fatto sapere oggi che la propria controllata Pierrel Pharma ha ottenuto in Libano e Kazakhstan l’autorizzazione alla commercializzazione per l’anestetico dentale Orabloc. "La registrazione del nostro prodotto Orabloc in Libano e Kazakhstan – ha commentato Fabio Velotti, amministratore unico di Pierrel Pharma – rappresenta, su base territoriale e in particolare nelcontinente Euroasiatico e in quello medio-orientale, uno step fondamentale per la nostra rete commerciale e di conoscenza del prodotto in aree che rappresentano, per motivazioni diverse, ponti di collegamento tra l’Europa e l’Asia". Pierrel è in procinto di aggiungere ulteriori 28 referenze nei nuovi paesi nei quali sono in corso le procedure autorizzative.