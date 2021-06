Pierrel lancia sul mercato italiano l'App di Goccles® per supportare l’odontoiatra o l’igienista

simone borghi 8 giugno 2021 - 11:01

MILANO (Finanza.com)

Pierrel annuncia che l’app di GOCCLES®, è ora disponibile in lingua italiana e inglese su Apple Store o Google Play ed è nata per supportare l’odontoiatra o l’igienista nell’effettuare uno screening del tumore del cavo orale e una visita con gli occhiali Goccles®.Ideato dall’équipe dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-facciale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma e poi sviluppato ed industrializzato da Pierrel nel corso degli ultimi anni, Goccles® è un occhiale speciale, dotato di un filtro ottico innovativo, che consente di eseguire un esame rapido, non invasivo e non doloroso, del cavo orale grazie all’autofluorescenza.