Pierrel: autorizzazione per commercio di Orabloc in Bosnia-Herzegovina

Redazione Finanza 23 novembre 2021 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Pierrel, provider globale dell'industria farmaceutica, ha annunciato che la propria controllata Pierrel Pharma ha ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Bosnia-Herzegovina per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base di Articaina, Orabloc. Il gruppo ha una consolidata posizione commerciale negli Stati Uniti, Italia, Europa, Balcani, Russia, paesi CIS, oltre che in Albania, Sudan, Taiwan ed Indonesia. Inoltre, Pierrel attualmente commercializza oltre 32 referenze prodotto in 25 diversi Paesi ed ha in corso oltre 30 nuove registrazioni del proprio anestetico Orabloc.