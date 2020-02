Pierrel: autorizzazione per commercio Orabloc in Albania

Daniela La Cava 27 febbraio 2020 - 14:18

MILANO (Finanza.com)

Pierrel Pharma, controllata da Pierrel, ha ottenuto in Albania l’autorizzazione alla commercializzazione per l’anestetico dentale di punta by Pierrel a base Articaina, Orabloc. Il gruppo, si legge in una nota, ha una consolidata posizione commerciale negli Stati Uniti, Italia, Europa, Balcani, Russia, Paesi CIS, oltre che in Sudan, Taiwan e Indonesia. La società attualmente ha in corso oltre 30 nuove registrazioni del proprio anestetico Orabloc in molti Paesi, commercializza oltre 32 referenze prodotto in 19 diversi Paesi ed è in procinto di aggiungere ulteriori 27 referenze nei nuovi Paesi nei quali sono in corso le procedure autorizzative.