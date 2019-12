Pierrel Pharma: raggiunto nuovo traguardo vendite in Nord America

Daniela La Cava 19 dicembre 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Pierrel ha raggiunto con la propria controllata Pierrel Pharma il traguardo della vendita al dettaglio negli Stati Uniti e Canada di 100 milioni di tubofiale di Orabloc, anestetico per uso dentale a base di Articaina prodotto nello stabilimento di proprietà della società a Capua.“Possiamo confermare la direttrice di marcia dell’azienda dopo aver registrato un anno positivo avvalorato dal raggiungimento di vendite record nel mercato nordamericano, dove siamo presenti con una quota di mercato del 23% degli anestetici per uso dentale a base di Articaina", dichiara Fulvio Citaredo, amministratore delegato di Pierrel, aggiungendo che "per sostenere il processo di crescita aziendale, continuiamo a investire in impianti e macchinari volti a sostenere il raddoppio della capacità produttiva da 70 milioni a 140 milioni di tubofiale all’anno per accogliere l’incremento dei volumi atteso dalle registrazioni in corso in oltre 30 paesi".