Pierrel Pharma: forte crescita vendite in Usa nei primi 9 mesi 2019

Daniela La Cava 27 novembre 2019 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Pierrel ha annunciato che la propria controllata Pierrel Pharma ha registrato nei primi 9 mesi del 2019 un record di vendite al dettaglio in Nordamerica per oltre 16 milioni di tubofiale di Orabloc, anestetico per uso dentale a base di Articaina.Tale dato - che conferma una costante performance positiva di vendite e il continuo gradimento dell’anestetico Orabloc da parte dei professionisti statunitensi e canadesi del dental care - rappresenta una crescita a doppia cifra di circa il 14% rispetto al dato delle vendite dell’Articaina by Pierrel comparato ai primi nove mesi del 2018.Inoltre, sulla base dei volumi venduti nel mercato Nordamericano nei primi nove mesi dell’anno 2019, Orabloc ha raggiunto una quota di mercato del 23% degli anestetici per uso dentale a base di Articaina