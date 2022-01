Pictet: Raffaele Jerusalmi, ex ceo di Borsa Italiana, entra come Senior Advisor della divisione Wealth Management Italy

simone borghi 17 gennaio 2022 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Raffaele Jerusalmi entra come Senior Advisor in Pictet Wealth Management Italy, guidato in Italia da Alessandra Losito, Country Head.Raffaele Jerusalmi, Amministratore Delegato di Borsa Italiana fino al novembre 2021, contribuirà all’ulteriore sviluppo del segmento wealth management del Gruppo Pictet grazie alla sua esperienza e alla fitta collaborazione con imprenditori e aziende italiane."Il wealth management ha oggi una grande opportunità, quella di ricoprire un ruolo importante anche nella ripartenza del Paese, attraverso un’ottimale allocazione dei patrimoni di famiglie e imprenditori nel lungo periodo. Far parte di questo progetto è per me motivo di grande soddisfazione e rappresenta il coronamento di un percorso che mi ha visto per molti anni al fianco di aziende desiderose di crescere ed internazionalizzare la propria attività. Sono molto lieto di poterlo fare con il Gruppo Pictet, che ha una storia di oltre duecento anni e di cui condivido i valori. Sono davvero felice di poter lavorare di nuovo con Alessandra Losito, con cui ho già condiviso una esperienza professionale in passato, con il suo team italiano e con il senior management di Ginevra" ha dichiarato Jerusalmi.