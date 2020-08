Piazza Affari verso avvio cauto nonostante balzo Wall Street

Titta Ferraro 21 agosto 2020 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Il rally di Wall Street non scalda i futures delle Borse europee che mostrano variazioni a cavallo della parità. Il futures su Dax segna +0,05%, mentre quello sul Ftse Mib è in lieve ribasso. IN calo anche il futures sul Ftse 100 che non sembra beneficiare del balzo delle vendite al dettaglio UK a luglio.Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo sostenuta ancora una volta dai guadagni delle big tech. Il mercato ha messo in secondo piano i rinnovati timori sulla ripresa economica e i deboli riscontri arrivati dalle richieste di sussidio negli Usa (nella settimana che si è conclusa il 15 agosto le richieste sono risultate pari a 1,106 milioni di unità, ben peggio delle attese degli analisti ferme a 920 mila unità).A tenere banco oggi anche le ultime novità sul fronte vaccini. Pfizer e BioNTech hanno dichiarato che il loro vaccino per il coronavirus è sulla buona strada e potrebbe essere disponibile già in ottobre, nell'ipotesi di un successo clinico.