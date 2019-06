Piazza Affari: vendite su Stm e Fca

Titta Ferraro 14 giugno 2019 - 09:07

MILANO

Segno meno in avvio per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,26% a quota 20.578 punti. Il radar dei mercati è puntato sulla questione dazi e il G20 in Giappone del 28 e 29 giugno, occasione in cui il presidente americano Donald Trump intende incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping per riprendere a negoziare un accordo commerciale. Focus anche sulla riunione Fed del 18-19 giugno.Tra i singoli titoli spicca il calo del 2,4% di Stm. Male anche FCA (-0,7%) dopo che nelle ultime 48 ore si è tornato a parlare di fusione con Renault. Intanto Fca ha siglato due accordi con Enel X ed Engie per lo sviluppo di nuove soluzioni dedicate alla mobilità elettrica a sostegno della produzione e commercializzazione dei modelli ibridi plug-in (PHEV) e a batteria (BEV) previsti nel piano industriale di gruppo per il 2018-2022.