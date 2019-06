Piazza Affari torna a scendere, male Stm e Diasorin

Titta Ferraro 4 giugno 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari torna a scendere dopo che ieri il listino milanese si era accodato al tentativo di recupero delle Borse dopo il forti cali di fine maggio. Il Ftse Mib segna in avvio un calo dello 0,50% a quota 19.774 punti. Tra i peggiori Stm che perde circa il 2% in scia alla forte debolezza di alcuni colossi tech Usa quali Google e Amazon. Male anche Diasorin (-1,7%) reduce dal balzo di oltre il 4% della vigilia. Poco mossa Fca (-0,05%) che ieri ha diffuso i datri sulle vendite negli Usa a maggio, andate meglio del previsto.Oggi sul fronte macro attesa per i dati sull'inflazione al mese di maggio che saranno diffusi alle 11:00 dall'Eurostat. Attesa una frenata a +1.,3% annuo dal +1,7% precedente. Sempre in mattinata l'Istat diffonderà i riscontri sul mercato del lavoro in Italia. Sale intanto l'attesa per il parere della Commissione europea sui conti dell'Italia, in uscita domani, con il timore concreto dell'avvio della procedura di infrazione.