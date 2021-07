Piazza Affari torna a salire: STM regina del Ftse Mib grazie a effetto Apple, bene Enel alla vigilia dei conti

Redazione Finanza 28 luglio 2021 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa settimanale in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha chiuso a +0,7% a 25.261 punti. In attesa dell'annuncio della Federal Reserve sui tassi, tiene banco la stagione delle trimestrali con numeri solidi da parte delle big Tech con Apple, Alphabet e Microsoft andate tutte oltre le attese. In Europa riscontri oltre le attese da Barclays e Banco Santander.Tra le blue chip milanesi si è mossa bene Enel (+1,17%) alla vigilia dei conti trimestrali. Molto bene anche Nexi (+1,82%) ed ENI (+1,11%). La migliore di giornata è stata però Stm (+2,08%) in scia ai conti record di Apple che nel 2020 ha rappresentato il 24% dei ricavi di STM.Sul versante opposto ha sofferto oggi Moncler (-2,58%) all'indomani dei conti trimestrali che comunque hanno battuto le attese.