Piazza Affari torna a correre, Prysmian la migliore

Titta Ferraro 25 novembre 2019 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

L'indice Ftse Mib ha chiuso oggi in forte rialzo con +0,84% a quota 23.454 punti. I mercati tornano a guardare con ottimismo alla possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Cina sulla "Fase 1" e le ultime indiscrezioni vedono la Cina impegnata a continuare i colloqui per una fase 2 o anche una fase 3.Tra i singoli titoli spicca oggi il +4,92% di Prysmian che ha annunciato che il collegamento Western Link, al centro di alcune criticità nell'ultimo anno e mezzo, è stato preso in consegna dal cliente National Grid Electricity Transmission e ScottishPower Transmission.Molto bene le banche con Unicredit (+2,89% a 12,80 euro) a guidare i rialzi. La banca di piazza Gae Aulenti ha confermato che, nell'ambito del nuovo piano strategico, sono stati avviati contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia che riguarda la banca Yapi. "Non è stato raggiunto un accordo definitivo in merito a tali discussioni. Se e quando opportuno, UniCredit aggiornerà tempestivamente il mercato", conclude la breve nota diffusa questa mattina.Tra le banche nuovi massimi annui per UBI Banca salita dell’1,88%. Bene anche la galassia Agnelli con +1,5% circa per FCA e Ferrari. Balzo dell’1,33% per Enel che domani terrà il Capital Market Day.