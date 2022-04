Piazza Affari tonica in scia a Wall Street, Atlantia a +5% in scia Opa dei Benetton

Titta Ferraro 14 aprile 2022 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove in rialzo nei primi scorci dell'ultima seduta della settimana (domani mercati chiusi per festività Venerdì Santo). Il Ftse Mib segna +0,45% a 24.832 punti. Sponda arriva dal rally degli indici statunitensi che ieri hanno registrato solidi guadagni sulla speranza che le strette monetarie della Fed potrebbero non essere così drammatici come temuti in precedenza. Oggi attesa per il meeting Bce.A Milano tiene banco oggi Atlantia (+5,44% a 23,08 euro) dopo che Edizione, holding che fa capo alla famiglia Benetton, e Blackstone hanno annunciato il lancio di un'OPA totalitaria a 23 euro per azione finalizzata al delisting del titolo.Tra le banche in affanno Banco BPM (-1,33%), mentre Unicredit segna +0,88%.