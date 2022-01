Piazza Affari tonica a metà seduta, Intesa Sanpaolo vola a quasi +3%

Titta Ferraro 3 gennaio 2022 - 13:53

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ben intonata a metà seduta. Il Ftse Mib segna +1,18% circa a 27.677 punti. Tra i migliori oggi spicca Telecom Italia (+2,42% a 0,4447 euro). Gorno Tempini, presidente di Cdp, in un'intervista concessa a Il Sole 24 Ore rimarca che l'azionista pubblico supporta il progetto della rete unica, da realizzare in tempi brevi.Tra le banche scatto a +2,9% di Intesa Sanpaolo in area 2,34 euro. Nell'ultimo mese il titolo della maggiore banca italiana segna oltre +9%.Brilla anche Stellantis a +2,7% in area 17,16 euro in attesa dei dati sulle immatricolazioni auto in Italia. Intanto il Francia il gruppo nato dalla fusione tra PSA e FCA segna -14% delle immatricolazioni a dicembre 2021.