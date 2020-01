Piazza Affari termina invariata, nuovi record storici per Ferrari ed Enel verso massimi pluriennali

simone borghi 10 gennaio 2020 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude sostanzialmente piatta l’ultima seduta della settimana. L’indice Ftse Mib archivia le contrattazioni a +0,02% a 24.021,4 punti, consolidando i guadagni delle ultime sedute. La fase di debolezza dell'economia italiana è destinata a proseguire anche nei prossimi mesi. Lo prevede l'Istat, nel suo bollettino mensile diffuso oggi. Sul fronte emissioni, scendono ancora i rendimenti di assegnazione nell’asta Bot odierna, la prima del 2020 e del mese di gennaio. Il Tesoro ha allocato titoli a un anno per 7 miliardi di euro al tasso del -0,242%, in calo di 5 punti base rispetto all’asta di Bot di analoga durata che si è tenuta nello stesso periodo del mese scorso.Nel frattempo, Wall Street aggiorna nuovamente i massimi storici dopo i dati sul mercato del lavoro. A dicembre il tasso di disoccupazione si è confermato sui minimi degli ultimi 50 anni al 3,5%, centrando le attese degli analisti. Tuttavia, hanno deluso le non-farm payrolls, in rallentamento a +145mila unità contro le 256mila del mese prima e le 160mila previste dal mercato, oltre che i salari, che sono cresciuti su base mensile soltanto dello 0,1%.Tornando a Piazza Affari, Ferrari chiude in vetta al Ftse Mib con un rialzo del 2,1%. Il titolo della Rossa di Maranello ha aggiornato il suo record oltre quota 157 euro. Oggi gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato la raccomandazione sul gruppo del Cavallino Rampante, portandola a buy dal precedente hold.Allungo a fine giornata per Enel (+1,5%). Il titolo di maggior peso specifico di tutto il Ftse Mib ha toccato un massimo di giornata a 7,473 euro, avvicinando ulteriormente i massimi storici che risalgono al lontano 2007 in area 7,57 euro. Enel si uniforma al rally del settore utility con Italgas (+1,4%) e Terna (+1,1%). Ieri la controllata Enel Green Power ha annunciato un nuovo record in termini di capacità rinnovabile realizzata in tutto il mondo nel corso del 2019.Atlantia chiude poco sotto la parità (-0,1%). Il ministro del Mit, Paola De Micheli, ha smentito l’ipotesi di una maxi multa per Autostrade per l’Italia e, allo stesso tempo, ha confermato che il governo deciderà a breve i provvedimenti contro la controllata di Atlantia.Tra le peggiori del listino troviamo Nexi (-2,1%). L’azionista Mercury UK Holdco ha annunciato la vendita di 48,5 milioni di azioni ordinarie (circa il 7,7% del capitale di Nexi). Il controvalore dell’operazione è di circa 600 milioni di euro.