Piazza Affari tenta risalita. Test PIL e trimestrali, stasera Fca

Titta Ferraro 31 luglio 2019 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Giornata clou sui mercati e anche per Piazza Affari, reduce dal tonfo di quasi il 2% della vigilia che conferma il momento delicato dell'azionario Italia, accompagnato dalla risalita dello spread a ridosso di quota 200 pb. Oggi il Ftse Mib è atteso a un avvio in risalita di circa 100 punti rispetto alla chiusura di ieri. Per le banche e oggi primo test con i conti di Intesa Sanpaolo, che potrebbe anche annunciare l'accordo con Prelios sui crediti dubbi. Test dei conti anche per Fca, che ieri ha pagato il riacutizzarsi delle tensioni sul fronte guerra commerciale. Poste Italiane ha diffuso i conti questa mattina, con utili andati oltre le attese.Stasera riflettori sulla Federal Reserve, attesa al primo taglio dei tassi. Agenda macro molto fitta oggi con i dati sul PIL Italia (atteso in calo dello 0,1% T/T) e anche quello dell'area euro. Sullo sfondo rimane il riacutizzarsi del rischio guerra commerciale con le dure parole di Donald Trump contro la Cina. Da seguire a Parigi il titolo EssilorLuxottica dopo l'annuncio dell'acquisto del 76,72%% di HAL in GrandVision a 28 euro per azione.