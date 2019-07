Piazza Affari: tassi ai minimi galvanizzano Enel e le altre utilities del Ftse Mib

Titta Ferraro 2 luglio 2019 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Martedì avanti tutta per Enel e le altre utilities del Ftse Mib. A fare da traino al settore sono le attese di tassi più bassi da parte della Bce avallate dagli ultimi commenti di esponenti dell'Eurotower e che stanno spingendo sui nuovi minimi i rendimenti dei titoli di Stato. In aggiunta in Italia i Btp provano sponda nella possibilità molto concreta che venga scongiurato l'avvio della procedura di infrazione.Sulò parterre di Piazza Affari a fare la voce grossa sono così le utilities, in spolvero in tutta Europa (+0,93% l'indice Euro Stoxx 600 Utilities). Enel è arrivata a guadagnare oltre l'1,5% a 6,22 euro, a un passo dai massimi a oltre 11 anni toccati lo scorso mese. Meglio fa Terna con +2,9%; molto bene anche Snam (+1,82%), A2A (+2,12%) ed Hera (+1,85%).A dare linfa al rally dei Btp e dei governativi europei ieri e oggi sono le ultime dichiarazioni di esponenti Bce. Philip Lane, nuovo capo economista della BCE, ha rivendicato l’efficacia delle misure della Bce affermando che si può fare di più, se necessario. E anche il falco Klaas Knot, governatore della banca centrale olandese, ha affermato che è indiscutibile che l’inflazione rimanga troppo bassa, che le attese per la crescita del 2° e 3° trimestre 2019 sono meno favorevoli.