Piazza Affari sulla parità, focus sui titoli del Ftse Mib più scambiati in avvio

Redazione Finanza 9 ottobre 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Incipit dell'ultima seduta della settimana con segno più per Piazza Affari. Il Ftse Mib sale dello 0,07% a quota 19.601 punti. Il mercato si concentra ancora sul flusso di notizie in arrivo sul nuovo piano di stimoli fiscali a sostegno dell'economia Usa e sulle presidenziali Usa. Donald Trump ha suggerito che potrebbe annullare la sua decisione di interrompere i colloqui sugli aiuti economici. E così Wall Street ieri ha chiuso in positivo.Dal fronte macro buone notizie dalla Cina con l'indice Pmi servizi cinese elaborato dalla società privata Caixin che è salito al ritmo più veloce degli ultimi tre mesi, avanzando a 54,8 punti a settembre, meglio dei 54,3 punti attesi dal consensus.Continua la settimana in ripresa per le quotazioni dei titoli oil. ENI riavvicina la soglia dei 7 euro con un avvio in progresso dell'1,13%. Bene anche Saipem a +1% e Tenaris a +0,83%.Tra le banche si conferma il trend positivo per Banco BPM (+0,41% a 1,7 euro) che nelle ultime settimane è stata al centro di numerosi rumor sul fronte M&A. In calo invece Bper (-1%) che oggi conclude la prima settimana dell'aumento di capitale da 800 mln di euro.Nelle retrovie invece Pirelli con oltre -1% dopo esser stata ieri il miglior performer del Ftse Mib in scia alla promozione da hold a buy da parte degli analisti di ManiFirst Bank. Calo dell'1% circa anche per Ferrari.