Piazza Affari strappa ancora al rialzo, Generali e Azimut le migliori

Titta Ferraro 25 marzo 2020 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Nuovo scatto per Piazza Affari che cerca di dare seguito al rally della vigilia. Il Ftse Mib scatta in avvio di oltre +2,5% a quota 17.377 punti. Ieri la seduta si era chiusa a quasi +9%, la migliore dal 2010, sotto la spinta dell'attesa per l'ok del Congresso Usa al maxi-piano di sostegno all'economia.IN avvio tra i migliori titoli spicca Generali Assicurazioni con +6,15%. Il Leone di Trieste era stato tra i migliori anche ieri con oltre +11%. Molto bene anche i titoli del risparmio gestito: +5,4% Azimut e +5,8% Banca Mediolanum (da ieri tornata sul Ftse Mib al posto della Juventus); infine +4% per Poste. Tra gli industriali si conferma anche oggi il rimbalzo di STM (+5,7%).L'accordo sul disegno di legge per l'emergenza Covid-19, che prevede un piano di sostegno da 2 trilioni di dollari (2.000 miliardi di dollari), è poi puntualmente arrivato ieri sera. Il piano prevede tra le misure un programma di prestiti alle piccole e medie imprese, assegni per le famiglie e per i lavoratori che hanno perso anche temporaneamente l'occupazione. La notizia migliora l'umore degli operatori.Ieri Wall Street ha chiuso con i rialzi più alti in una sola seduta dal 1933. Il Dow Jones infatti ha terminato con un balzo di oltre l'11%, l'S&P500 ha guadagnato oltre il 9%.