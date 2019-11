Piazza Affari stabile in attesa asta Bot, arranca la Juve

Titta Ferraro 27 novembre 2019 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Lieve segno più per il Ftse Mib dopo i rialzi delle prime due sedute dell'ottava. L'indice Ftse Mib sale dello 0,04% a quota 23.555 punti. Ieri Piazza Affari ha fatto meglio delle altre Borse Ue anche grazie all'effetto del via libera della Commissione Finanze della proposta di modifica dei PIR (Piani Individuali di Risparmio).Oggi attesa per l'asta Bot a 6 mesi per 6,5 miliardi di euro. Il mese scorso era stato allocato un ammontare uguale un tasso di -0,213%, con domanda a quasi 10,7 miliardi, con un bid-to-cover (rapporto di copertura) di 1,55.Tra i singoli titoli segno meno marcato per telecom Italia (-1,1%). Quasi -3% per la Juventus dopo che ieri il cda ha deliberato di esercitare integralmente la delega ad aumentare il capitale sociale per massimi 300 mln di euro. L'operazione partirà il 2 dicembre.