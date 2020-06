Piazza Affari sprinta in avvio, Banco BPM in testa. Acquisti anche su galassia Agnelli

Redazione Finanza 10 giugno 2020 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Tornano gli acquisti a Piazza Affari dopo il passo falso della vigilia. L'indice Ftse Mib segna in avvio un rialzo dell'1,25% a quota 20.178 punti. In prima fila le banche che ieri avevano pagato dazio: +2,79% Banco BPM, +1,7% Bper e +1,4% Intesa Sanpaolo e UBI. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, la BCE starebbe studiando una bad bank europea per far fronte ai nuovi crediti in sofferenza generati a seguito del Covid-19. Il piano prevedrebbe che il coinvolgimento del ruolo del MES svolga un ruolo di garante della bad bank.In risalita anche FCA (1,56%) e in generale tutta la galassia Agnelli (+1,3% CNH, +1,2% Ferrari a +1,63% Exor).L'attenzione dei mercati è rivolta alla Federal Reserve, che in serata (20.00 ore italiane) annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Ieri Wall Street ha chiuso contrastata, con il Nasdaq che ha toccato e superato la soglia dei 10.000 punti, per la prima volta nella storia, con i titoli Amazon e Apple che hanno testato anch'essi i massimi di sempre.