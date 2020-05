Piazza Affari sprinta: in arrivo raffica di trimestrali, i titoli da seguire oggi

Titta Ferraro 12 maggio 2020 - 09:27

MILANO (Finanza.com)

Partenza lanciata oggi per Piazza Affari dopo il piccolo passo falso della vigilia dettato dalla debolezza di Wall Street sui timori di una seconda nuova ondata di contagi a seguito dell'allentamento delle misure di contenimento. E' grande quindi l'attesa per vedere come evolverà la situazione e in particolare la curva dei contagi in Paesi come l’Italia in cui è partita a maggio la cosiddetta ‘Fase 2’.Il Ftse Mib segna dopo i primi minuti di contrattazioni un rialzo dello 0,69% a quota 17.500 punti. Tra i singoli titoli si riprende Enel (+1,48%) dopo in passo falso di ieri di quasi -2%. Prosegue invece il rally di Finecobank a oltre +2%, che dà seguito al balzo di ieri susseguente alla diffusione dei solidi conti trimestrali.Tra le banche rialzi superiori all'1 per cento per Bper e UBI Banca.Segno meno per Fca (-0,2%) che non si scalda davanti alla notizia che l'antitrust europeo entro il 17 giugno deciderà se approvare la fusione FCA-PSA. L'antitrust può approvare con o senza condizioni o aprire un`indagine che può durare 4 mesi. "Il principale ostacolo per noi riguarda la posizione negli LCV in quanto congiuntamentehanno una quota di mercato di quasi il 50% in Italia e ben superiore al 40% in Francia", rimarca Equita SIM.Infine Telecom Italia scatta a +1,15% dopo i conti di Iliad che ha riportato un aumento della base clienti superiore alle attese. Vodafone ha appena riportato un calo di 416 mila clienti mobili nel 1Q20. Per Tim le attese di Equita sono di un calo di 310 mila.Oggi sono attesi i conti di A2a, Nexi, Poste Italiane, Prysmian e Salvatore Ferragamo per quanto riguarda le big del Ftse Mib. Sempre oggi cda sui conti del primo trimestre per Banca Popolare di Sondrio, doValue, Guala Closures, Iren, Mediaset, Salini Impregilo, Sabaf, IMA e Banca Ifis.