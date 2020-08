Piazza Affari si unisce al coro di rialzi. Bene Tim nel giorno dell'atteso cda

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Anche Piazza Affari si unisce al coro di rialzi registrato sui mercati europei nell'ultima seduta del mese di agosto. A Milano la giornata è iniziata in rialzo e in questo momento il Ftse Mib avanza dello 0,7% a un soffio dai 20mila punti (19.973,36 punti). Mentre sullo sfondo restano le tematiche legate alle banche centrali, all'evoluzione della pandemia e alle tensioni tra Cina e Usa, arrivano buone indicazioni dai dati macro-cinesi. In particolare, il Pmi manifatturiero si è stabilizzato ad agosto a 51 punti contro i 51,1 del mese di luglio e i 51,2 del consensus Bloomberg. Il Pmi non manifatturiero è invece salito a 55,2 punti contro i 54,2 della passata rilevazione (consensus Bloomberg a 54,2). Per l'Italia, il calendario di giornata prevede la lettura finale del Pil relativo al secondo trimestre e la lettura preliminare di agosto dell'inflazione.Tra i singoli titoli in evidenza Telecom Italia che sale di oltre il 2,7 per cento. Oggi è previsto il consiglio di amministrazione di Tim per l’approvazione del deal FiberCop e del memorandum of understanding (MoU) con Cassa depositi e prestiti (Cdp) sulla rete unica. Rialzi di quasi il 2% anche per Chn Industrial e Saipem.Si mette in evidenza anche la Juventus (+1,3%) che nel fine settimana ha ufficializzato l'arrivo di Weston McKennie. Attraverso una nota Juventus Football Club ha annunciato di avere raggiunto un accordo con lo Schalke 04 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore McKennie a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro.