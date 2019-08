Piazza Affari si rianima in avvio, banche provano rimbalzo

Titta Ferraro 12 agosto 2019 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di ottava con timidi segnali di ripresa per Piazza Affari. Dopo i primi minuti di contrattazioni il Ftse Mib sale dello 0,81% a quota 20.494 punti. A guidare i rialzi sono Ferrari con +1,75%, Buzzi oltre +2% e Amplifon +1,81%. Banche in moderato recupero (+0,5% Banco BPM, +0,56% Unicredit) dopo il calo di oltre il 4% del'indice Ftse Italia All Banks di venerdì scorso a seguito dell'apertura della crisi di governo. Nel weekend è emersa l'apertura di Matteo Renzi a un governo istituzionale che metta in sicurezza i conti pubblici, ma le posizioni all'interno del Pd appaiono di forte contrasto. Anche il M5S è propenso a non andare subito al voto.Oggi non sono previste indicazioni macro di rilievo e l'attenzione del mercato sarà rivolta alla crisi politica in Italia e al conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina.