Piazza Affari si prende una pausa dopo striscia rialzi

9 febbraio 2021

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si prende una pausa di riflessione e interrompe la striscia positiva di rialzo registrata nelle ultime sedute, nonostante i guadagni dei listini asiatici dopo la chiusura record di Wall Street. L'indice Ftse Mib ha aperto la seduta in calo e ora mostra una leggera flessione dello 0,15% a 23.390 punti circa. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo dell'1,48% a 23.425 punti, continuando a sovraperformare grazie alle attese per la formazione del governo Draghi, che potrebbe concretizzarsi entro questa settimana. L'indice è così balzato ai nuovi massimi a quasi un anno.Tra i singoli titoli guadagna la vetta del Ftse Mib DiaSorin che sale dell'1,7%, tallonata da Campari e Moncler che mostrano dei rialzi di poco inferiori all'1 per cento. Sul fondo del listino Unipol che cede circa l'1,3% in compagnia di Buzzi Unicem che segna un calo dell'1,5 per cento. Poco mosso anche il titolo Creval che registra un lieve rialzo dello 0,3% dopo la pubblicazione dei risultati finanziari.Diversi invece gli appuntamenti sul fronte societario, con i cda di Banca Mps, Banco Bpm, Buzzi Unicem, FinecoBank e Mediobanca per l'approvazione dei conti.