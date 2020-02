Piazza Affari sempre più giù, Ftse Mib perde oltre 5%: Juve e Nexi sul fondo

Daniela La Cava 24 febbraio 2020 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari sempre più in panne, esi conferma peggior listino in Europa sull'onda delle notizie sul contagio del Coronavirus nel nostro Paese. Quando sono da poco trascorse le 14.30 l'indice Ftse Mib segna i minimi di giornata in area 23.530 punti, con un ribasso di circa il 5%. Raffica di segni meno: la peggiore del listino è Juventus che lascia sul terreno circa il 10%, seguita da Ferragamo e Nexi che cedono circa l'8 per cento. Prova a contenere le perdite Telecom Italia che segna una contrazione del 2,5 per cento.